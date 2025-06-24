На этой улице Баку временно ограничат движение транспорта

С 26 июня, начиная с полуночи, на улице Алескера Гаибова в Баку будет поэтапно ограничено движение автомобилей.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, причина - строительство новой автомобильной дороги, ведущей от улицы Гасана Алиева параллельно проспекту Зии Буниятова к станции метро "Кероглу".

Ограничение будет действовать до завершения всех работ. Точная дата окончания работ пока не объявлена.

Водителям настоятельно рекомендуется быть внимательными при проезде через участок работ, соблюдать правила дорожного движения и временные дорожные знаки, заранее планировать маршрут, чтобы избежать заторов.