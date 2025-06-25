https://news.day.az/politics/1763488.html Москва заявляет о готовности способствовать заключению мира между Баку и Ереваном Россия при необходимости готова способствовать подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Этот договор очень необходим для стабильности и атмосферы безопасности в регионе.
Москва заявляет о готовности способствовать заключению мира между Баку и Ереваном
Россия при необходимости готова способствовать подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Этот договор очень необходим для стабильности и атмосферы безопасности в регионе. Со своей стороны мы всегда повторяем, что в случае, если это будет востребовано, мы готовы способствовать этому процессу", - сказал представитель Кремля.
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