https://news.day.az/society/1763315.html Авария в Баку вызвала пробку на дороге - ВИДЕО На внешней кольцевой дороге в Ясамальском районе города Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате аварии в сторону развязки "Биляджари" образовалась большая пробка.
Авария в Баку вызвала пробку на дороге - ВИДЕО
На внешней кольцевой дороге в Ясамальском районе города Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате аварии в сторону развязки "Биляджари" образовалась большая пробка.
Для восстановления свободного движения и минимизации заторов сотрудники полиции оперативно приступили к регулировке транспортных потоков. Приняты меры для обеспечения безопасности и бесперебойного проезда автомобилей.
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