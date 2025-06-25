Авария в Баку вызвала пробку на дороге

На внешней кольцевой дороге в Ясамальском районе города Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате аварии в сторону развязки "Биляджари" образовалась большая пробка.

Для восстановления свободного движения и минимизации заторов сотрудники полиции оперативно приступили к регулировке транспортных потоков. Приняты меры для обеспечения безопасности и бесперебойного проезда автомобилей.