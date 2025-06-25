В Армении задержали еще нескольких оппозиционеров

Силовики в Армении задержали еще несколько представителей оппозиции, в том числе двух священнослужителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, задержание одного из представителей духовенства произошло у дома лидера движения "Священная борьба" Баграта Галстаняна.

"Кроме архиепископа Баграта также задержали, священнослужителей Грайра и Мовсеса. Их статус считают уже как задержанные", - сообщил журналистам у дома Галстаняна его адвокат Сергей Арутюнян.

Депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения" (Айастан) Гегам Манукян на своей странице в Facebook сообщил также о задержании члена Верховного органа АРФД Армении Игоря Саркисяна. "Игорь Саркисян после проведенных силовиками в его доме обысков задержан", - написал депутат.

Ранее мы сообщали, что участники и руководители движения под названием "Священная борьба" планировали осуществить в Республике Армения террористические акты и действия, направленные на захват власти в Армении. Попытка была предотвращена.

После того как Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против движения "Священная борьба", правоохранительные органы страны начали обыски в домах членов движения.

После обысков Служба национальной безопасности Армении задержала лидера оппозиционного движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна.