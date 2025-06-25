Франция использовала хлордекон, вызывающий тяжелые заболевания на Гваделупе

Франция применяла хлордекон на территории Гваделупы, что привело к серьезным последствиям для здоровья населения, включая случаи онкологических заболеваний и других хронических болезней, которые передаются из поколения в поколение.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил лектор по экономическим наукам Филипп Вердол во время своего выступления на панельной сессии "Экономическая деколонизация" международной конференции "К деколонизации Гваделупы: проблемы и перспективы".

"Количество хлордекона, использованного Францией, свидетельствует о пренебрежении её решением Всемирной организации здравоохранения. Вредное воздействие хлордекона на почву сохраняется и по сей день, при этом до сих пор не предпринято никаких мер для решения этой проблемы",- добавил он.