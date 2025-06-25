В Азербайджане утвержден План действий по повышению качества профессионального образования в учреждениях отбывания наказания на 2025–2030 гг.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Плана действий по повышению качества профессионального образования и совершенствованию существующей инфраструктуры в Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Руководствуясь пунктами 3 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях повышения качества профессионального образования в учреждениях отбывания наказания, а также обеспечения социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания, постановляю:

1. Утвердить "План действий по повышению качества профессионального образования и совершенствованию существующей инфраструктуры в учреждениях отбывания наказания на 2025-2030 годы" (далее - План действий).

2. Министерству юстиции Азербайджанской Республики:

2.1. Координировать реализацию мер, предусмотренных в Плане действий;

2.2. Раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о реализации Плана действий.

3. Мониторинг и оценку реализации мер, предусмотренных в Плане действий, осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникации по заказу Кабинета Министров Азербайджанской Республики.

4. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения",- говорится в распоряжении главы государства.