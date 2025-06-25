В Азербайджане расширен круг субъектов, которым будут выданы дипломатические паспорта

В Азербайджане расширен круг субъектов, которые получат дипломатические паспорта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к закону "О паспортах", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, в соответствии с поправкой к закону "О паспортах", в целях предоставления гарантий для предусмотренных должностей, отнесенных к первой классификации административных должностей, в круг субъектов, которые могут получить дипломатические паспорта, также будут включены заместители руководителей управлений или иных приравненных к ним структурных подразделений Администрации Президента.