https://news.day.az/officialchronicle/1763438.html В Азербайджане расширен круг субъектов, которым будут выданы дипломатические паспорта В Азербайджане расширен круг субъектов, которые получат дипломатические паспорта. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к закону "О паспортах", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.
В Азербайджане расширен круг субъектов, которым будут выданы дипломатические паспорта
В Азербайджане расширен круг субъектов, которые получат дипломатические паспорта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к закону "О паспортах", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно закону, в соответствии с поправкой к закону "О паспортах", в целях предоставления гарантий для предусмотренных должностей, отнесенных к первой классификации административных должностей, в круг субъектов, которые могут получить дипломатические паспорта, также будут включены заместители руководителей управлений или иных приравненных к ним структурных подразделений Администрации Президента.
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