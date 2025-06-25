В Азербайджане определены условия использования солнечных панелей

В Азербайджане действуют определенные правила и требования в отношении установки и использования солнечных панелей как физическими, так и юридическими лицами.

Как передает Day.Az, об этом в среду сообщил Trend начальник Отдела управления проектами Госагентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Джабраил Алиев.

Начальник отдела подчеркнул, что в соответствии с "Правилами применения механизма поддержки активного потребителя" физические и юридические лица могут использовать солнечные панели на принадлежащих им земельных участках или на постройках, расположенных на этих участках, при соблюдении градостроительных и строительных норм и правил.

"В соответствии с требованиями закона "О лицензиях и разрешениях" разрешение на производство электроэнергии мощностью менее 150 киловатт не требуется. Это обстоятельство также играет положительную роль в превращении граждан из обычных потребителей в активных потребителей",- отметил он.

Представитель Агентства заявил, что в последние годы интерес к использованию солнечных панелей растет, особенно в регионах.

"Особенно заслуживают похвалы достижения в этом направлении на территориях, освобожденных от оккупации. Представители Госагентства и других соответствующих структур регулярно проводят на этих территориях информационно-просветительские мероприятия для местного населения и широкой общественности",- добавил Дж.Алиев.