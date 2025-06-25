"Радиостанция Судного дня" УВБ-76 передала два новых кодированных сообщения

Канал "УВБ-76 логи", следящий за деятельностью российской военной радиостанции УВБ-76, опубликовал содержание двух депеш, переданных в эфир утром 25 июня.

Как передает Day.Az, в 10:09 в эфир ушло сообщение: НЖТИ 63373 СЛАСТЬ 4138 7098. Через четыре минуты последовало второе: НЖТИ 57103 БУЕРОПРЫЩ 3284 2505.

"Тренировка. В течение дня ожидается порядка 20 сообщений", - пишет "УВБ-76 логи".

Канал этот неофициальный и публикуемая в нем информация - тоже. Официальные сведения о работе УВБ-76 в открытом доступе отсутствуют. "Информация об этом объекте не является общедоступной", - ответил Роскомнадзор на запрос RT.

По данным из открытых источников, УВБ-76 ведет непрерывное вещание с 1975 года. Большую часть времени станция излучает фоновый сигнал, за что радиолюбители и разведка НАТО прозвали ее "жужжалкой" (buzzer).

Время от времени в эфир транслируются кодированные голосовые сообщения на русском языке. По версии BBC, станция связана с автоматической системой ответного ядерного удара "Периметр" и является одним из ее предохранителей. За это объект прозвали "Радиостанция Судного дня".