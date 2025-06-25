Миллионы выигрышей — теперь «Poz-Qazan» в магазинах OBA!

Популярные моментальные лотерейные билеты "Poz-Qazan" от "Аzərlotereya" теперь доступны и в сети магазинов OBA. Миллионы выигрышных билетов ждут своих счастливчиков в более чем 1500 магазинах OBA по всей стране.

Загляните в ближайший магазин OBA, испытайте свою удачу и получите шанс выиграть до 500 000 манатов! Благодаря высокому интересу к билетам уже зарегистрированы первые крупные выигрыши.

Только за текущий месяц в магазинах OBA зафиксировано три крупных выигрыша. Выигрышные билеты были приобретены в магазинах, расположенных рядом со станцией метро "Иншаатчылар", а также в поселках Хёкмяли и Мардакян.

В лотерее "Xoşbəxt" один участник выиграл 50 000 манатов и действительно стал счастливчиком. В лотерее "Prestij" были зафиксированы выигрыши в размере 50 000 и 5 000 манатов.

Если вы хотите испытать удачу и получить шанс выиграть от 5 000 до 500 000 манатов в моментальных лотереях "Poz-Qazan" от "Аzərlotereya", просто загляните в ближайший магазин OBA.