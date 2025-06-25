Свобода Гваделупы превращается из лозунга в политическое требование

Свобода Гваделупы больше не является просто лозунгом - это политическое требование.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил национальный координатор гваделупского отделения Международной федерации коренных народов (FID) Жан-Жак Бисеп в ходе своего выступления на международной конференции "На пути к деколонизации Гваделупы! Проблемы и перспективы".

Он отметил, что Гваделупа была порабощена политически и психологически, и ее независимость была отнята. Тем не менее, народ никогда не отказывался от борьбы за свободу.

"Мы боремся за свободу Гваделупы с большой решимостью и волей. Мы пытаемся донести голоса народов, страдающих от колониализма, на международных аренах.

Народы должны сами определять свою судьбу в экономическом, социальном, политическом и культурном плане. Мы не сможем вести эту борьбу в одиночку",- сказал он.

Бисеп подчеркнул, что, несмотря на географическую удаленность, Азербайджан не жалеет поддержки в борьбе Гваделупы за свободу.

Ранее мы сообщали, что в Баку проходит международная тематическая конференция под названием "К деколонизации Гваделупы! Вызовы и перспективы", посвященная острову Гваделупа, находящегося под гнётом колониальной политики Франции.