Железные дороги Азербайджана переходят на усиленный режим

В связи с предстоящими праздничными выходными с 26 по 29 июня все структуры "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) переходят на усиленный режим работы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу АЖД, для обеспечения безопасного движения, своевременной доставки пассажиров и грузов все транспортные средства прошли технический осмотр, организованы регулярные рейды и проверки.

С учётом увеличенного спроса на праздничные дни назначены дополнительные поезда:

По маршруту Баку - Агстафа - Баку назначено 8 дополнительных рейсов. С 26 по 29 июня скоростной поезд будет отправляться из Баку в 09:15, обратно из Агстафы - в 17:00. Баку - Газах - Баку - поезда продолжат курсировать ежедневно в обоих направлениях по традиционному расписанию. Баку - Габала - Баку: на 26 и 27 июня запланированы 4 дополнительных рейса. Отправление из Баку - в 07:30, из Габалы - в 19:00. Напомним, что в обычном режиме эти поезда курсируют по выходным - в субботу и воскресенье, включая 27 и 28 июня. Баку - Балакян - Баку: Спрос на этом маршруте также вырос. В связи с этим к поезду, отправляющемуся 25 июня из Баку и 26 июня из Балакяна, добавлены 6 дополнительных вагонов. Поезд выезжает из Баку в 23:50, из Балакяна - в 22:00. Остановки предусмотрены на станциях Шеки, Гах, Загатала, Балакян, а также на четырёх промежуточных платформах.

С 26 по 28 июня на Абшеронской кольцевой линии поезда будут ходить по расписанию субботы, а 29 июня - по воскресному графику.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане запускается новый регулярный ж/д рейс.