Что разглядел в свой бинокль глава миссии ЕС в Армении?

Автор: Татьяна Полоскова, доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор"

На днях глава миссии Европейского Союза в Армении Маркус Риттер присоединился к патрульной группе оперативной базы Иджеван в Тавушской области и проследил за ситуацией на армянской стороне демаркированной армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщается на странице миссии в сети X. Впрочем, лежать в засаде и следить в бинокль Риттеру не привыкать. Еще до того, как он засветился в гражданской миссии ЕС в Армении, Риттер закончил Полицейскую академию офицеров надзора в Мюнстере, возглавлял полицейский состав миротворческой миссии ООН в Косово, руководил проектной группой немецкой полиции в Афганистане, одновременно занимая должность главного полицейского советника посольства Германии в Кабуле.

Судя по тому, что ЕС рассматривает Армению как площадку для оперативного наблюдения за соседними странами, и не только за ними, специалист по вербовке агентуры среди местного населения и сбора оперативной информации не просто нужен, а чрезвычайно необходим. Кстати, зачастую с этой функцией полиция, в том числе и в Германии справлялась более продуктивно, чем спецслужбы. Вспомним, хотя бы, эпизод из культового советского фильма "Семнадцать мгновений весны", когда Мюллер для розыска сбежавшей радистки Кэт приглашает именно своих старых сослуживцев из полиции.

Что разглядывает в свой бинокль господин Риттер, затрудняюсь сказать, но, похоже, что основная задача его миссии (то самое оперативное наблюдение за соседними странами) в меру сил и навыков продвигается. Армянская сторона довольна Риттером. А он доволен армянами, заявляя в местных СМИ, что "представители наблюдательской миссии ЕС работали с различными обязательствами в ряде стран, но нигде не видели такого отношения и гостеприимства, как в Армении, и это обстоятельство очень мотивирует, обеспечивая эффективную работу". Ну, вот и хорошо, значит, нравятся ему и азербайджанская кухня (а другой там нет, пусть и называется по-иному), и азербайджанская музыка (опять же, выдаваемая за исконно армянскую) и т.п.

Кроме того, Риттер заявил армянским СМИ, дескать, "наша цель - способствовать установлению мира и стабильности в регионе, предотвращая напряженность на границе с Азербайджаном. Мы также часто посещаем приграничные населенные пункты, которые в какой-то степени пострадали от конфликта. Мы хотим обеспечить среду безопасности своим присутствием и вселить уверенность в жителей приграничных общин".

Что-то не видать у этой миссии должного ресурса для содействия достижению стабильности в регионе. Подглядывать в бинокль за соседями это по-другому называется. И полагаю, что визиты господина Риттера в приграничные населенные пункты тоже никого не вдохновляют. Он же не на танке туда въезжает. Кстати, он и сам говорит, что первоначально у армян были большие ожидания, они думали, что миссия заменит российских миротворцев, а оказалось, что лишь бегает с биноклями.

Интересно, в случае гипотетической угрозы стабильности на границе (сугубо гипотетической, так как источником угрозы и нестабильности пока выступают постоянно Вооруженные силы Армении, а отнюдь не Азербайджан), чем намерен пугать "противника" Риттер? Своим присутствием? Или клерки из международных структур будут пугать?

Глава миссии утверждает, что именно благодаря европейскому присутствию начались реально мирные процессы на границе. А ЕС "взял на себя посредническую роль в разрешении конфликта и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном". А кто со стороны Азербайджана просил об этом ЕС? Что-то не припомню. Может, потому мирный процесс идет так медленно, что ему "способствуют" разного рода Риттеры?

Обращает на себя внимание, что, рассказывая о заслугах миссии в снижении напряженности, ее глава приводит пример, в котором неприглядно выглядит именно азербайджанская сторона. Мол, миссия своим появлением остановила обстрелы со стороны Нахчывана. Ну, а что, легко пресечь огонь с азербайджанской стороны, которого не было. А слабо остановить реальные провокации армянской стороны? Получается, что в Армении господина Риттера совсем не боятся.

Оперативной работой деятельность Риттера и его команды не ограничивается, с прошлого года они "регулярно посещают и учебные заведения и информируют школьников о своей деятельности, представляя общий характер работ, мандат и цели Европейского Союза". На профессиональном языке это означает "работу с местным населением", чисто военно-пропагандистская история, характерная, кстати, в том числе, для оккупантов на занятых территориях. Но Риттер тут же поправляется, что "многие люди думали, что мы развернуты вместо российских миротворцев, что мы являемся представителями Вооруженных сил ЕС и призваны защищать Армению от возможной агрессии, но нам пришлось объяснять им, что мы выполняем исключительно гражданскую, невоенную миссию, информируем наше начальство о ситуации, а не защищаем жителей приграничных общин".

Информировать "начальство в погонах" при таком раскладе могли и посольства стран ЕС в Ереване. Уж не так они загружены работой. Но им почему-то это не доверили, значит, есть особые задачи. Ну и, конечно, бюджет выделен, который можно распилить. Не надо думать, что бюджет в Европах не разворовывают. Чтобы не быть голословной, приведу личный пример.

В 1996 году я месяц провела в командировке в Стокгольме в Шведском институте международных отношений (на шведском: Utrikespolitiska institutet, UI). Формально это независимая некоммерческая организация, "целью которой является повышение интереса к международным отношениям и вопросам политики безопасности и расширение знаний о них". В итоге, в "нейтральной" тогда Швеции, т.е. в то время не входившей в Северо-Атлантический военный блок, нам месяц объясняли, что НАТО это не военная организация, а "политическая организация с военным ресурсом", на Восток она далеко продвигаться не планирует и тому подобное. Но это ладно. Меня больше удивило другое - когда при выдаче т.н. суточных для проживания в стране, представители этого заведения попросили меня и моих коллег подписать ведомость... без указания суммы. Пустячок, а показательно.

Как пишут армянские СМИ, "во всех приграничных общинах Риттера и представителей его команды знают, принимают с распростертыми объятиями, и часто люди приглашают наблюдателей ЕС и к себе домой". Ну как хорошо, т.е. и деньги на питание можно списать. Прямо как в известном эпизоде "Кавказская пленница": "Три порции шашлыка сбросила в пропасть". А с распростертыми объятиями - это про что? Даже боюсь думать, что с приездом Риттера и сотоварищей там теперь творится.

Скандалы в структурах ЕС с коррупционными схемами давно уже не сенсация. А тут создается некая миссия в Армении, где поступающие деньги можно использовать (по причине ее функций, хоть и не военных, но весьма специфических) на что угодно. И этот фактор надо учесть. А уж кто, как не сотрудник полиции со стажем, знает, как такие схемы проворачивать!

И, наконец, о какой посреднической цели ЕС Риттер вообще рассуждает? Если он прямым текстом в своих интервью армянским братьям и сестрам (а после описанных сердечных встреч в селах, наверное, уже почти и родственникам) заявляет: "наша единственная цель - предотвратить напряженность на Южном Кавказе и помочь Армении, чтобы армянская сторона имела хорошие позиции в переговорном процессе, который пройдет эффективнее, если не будет стрельбы".

В этой игре в шпионов понятно одно. Миссия ЕС при ее создании преследовала далеко идущие цели: влезть в регион, поставить там свой сапог и постепенно доползти и до военной базы. Но развитие геополитических событий этому помешало. А потому, от мертвого осла уши вы получите, господа, а не Южный Кавказ. Ваш поезд ушел. Так что остается собирать информацию, причем, искаженную, так как вы только одну сторону слушаете. Такое бывает в одном случае - если ваше великоразумное начальство заранее вас поставила в известность какого рода выводы ему нужны, в том числе, для доклада на еще более высокий верх. Или для отработки лоббистского заказа. Увы, знакомая и примитивная схема, на которой, кстати, многие погорели. Вранье всегда наружу выплывет.

Ну, и остается продолжать дальше с биноклями скакать по горам, аки козлики. Пока не погонят на другое "пастбище". Не серьезно. А для Южного Кавказа и налогоплательщиков из стран ЕС и вовсе бесполезно.