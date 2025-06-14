Миссия ЕС в Армении это команда шпионов, действующая против Баку и Москвы

Независимая политика Азербайджана вызывает раздражение у определенных западных кругов. Поэтому делаются попытки оказывать давление на Баку. Пусть даже и "дружественное", как говорил генсек Совета Европы в интервью армянскому ВТ.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, директор Центра стратегических исследований (РФ) стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Запад, отметил он, стремится участвовать в подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией, хочет, чтобы документ был подписан именно при его посредничестве, и потому торопится и давит на азербайджанскую сторону. Через это участие европейские структуры рассчитывают укрепить западные позиции в регионе и добиться вытеснения российских интересов из той же Армении, считает Михайлов.

"Есть достоверные сведения о том, что Запад рассчитывает в случае проигрыша в Украине разжечь вдоль границ с Россией очередной конфликт. Об этом уже говорят все ведущие разведки мира. Это не тайна. Для того, чтобы реализовать эту задачу, нужна дружественная Армения, полностью переформатированная по стандартам НАТО. Нужно, чтобы никто не мешал превращать ее в форпост против Российской Федерации. Думаю, дружественное давление на Азербайджан осуществляется с этой целью, так как именно он мешает в настоящее время осуществлению этих планов", - сказал российский эксперт.

Комментируя прозвучавшие из уст Марии Захаровой обвинения в шпионаже в адрес наблюдательной миссии ЕС в Армении, Евгений Михайлов отметил, что официальный представитель МИД РФ лишь подтвердила давно всем известный факт.

"Российская сторона давно говорит об этом. Сначала дипломатично, намеками, указывала, что миссия ЕС занимается в Армении не тем, ради чего там создана. А теперь МИД РФ открыто заявляет, что европейская миссия - это команда разведчиков, шпионящих и против Азербайджана, и против России. Россия имеет на территории Армении военную базу и свои интересы, большая часть активов армянской экономики принадлежит России. Этот факт очень напрягает нынешних союзников Еревана. Думаю, Азербайджан и Россия, несмотря на временами возникающие трения между ними, должны вместе добиваться мира на Южном Кавказе в соответствии с теми документами, которые были подписаны при непосредственном участии России и при содействии Турции", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева.