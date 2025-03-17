Автор: Мехти Ахмедзаде

16 марта подразделения вооруженных сил Армении умудрились три раза открыть огонь по позициям азербайджанской армии. Согласно сообщению минобороны Азербайджана, первый обстрел был зафиксирован в 09:45, второй в 18:35, а третий продолжался с 20:10 до 20:45. В этот же день т.н. "наблюдатели" ЕС патрулировали на различные участки армяно-азербайджанской границы, затем предоставила абсурдный отчет - "Обстановка остается спокойной и тихой, никакой необычной активности не наблюдается".

Напрашивается вопрос - Где в этот момент находилась "наблюдательная миссия"? Куда вы выехали патрулировать?

О том, что эти слепые кроты смотрят в бинокли не тем местом, мы писали не раз. Если армянская сторона опять выкинет какую-то провокацию, отчёты снова будут полны "тишины и спокойствия". Почему? Потому что знают, что первыми огонь вновь открыла армянская сторона.

По сути, поведение этих европейских наемников давно перестало быть удивительным, ибо они выполняют не мониторинговую, а шпионскую миссию, главной целью которой является сбор разведданных и оправдание действий Еревана. Поэтому ни в одном опубликованном до сих пор отчете не было написано - "Армения открыла огонь".

Заявления выглядят особенно абсурдно на фоне того, что Баку регулярно фиксирует нарушения и публикует конкретные факты с указанием времени и мест инцидентов. Но ЕС и его "наблюдатели" словно следуют инструкции: не видеть, не слышать, не замечать.

Почему? Потому что объективность для них - это не фиксация реальных событий, а соответствие определенной политической линии. И эта линия, как мы уже не раз видели, вовсе не про справедливость.

Доверие к "наблюдателям" изначально отсутствовало, поскольку их миссия с самого начала носила ангажированный характер. Такие группы не обеспечивают безопасность и не способствуют миру, а лишь создают удобный инструмент для манипуляций. И текущие события только подтверждают это. Дезинформация и фиктивные отчеты не изменят фактов. В Баку справедливо отмечают, что шпионы-наемники должны быть собраны и выдворены обратно.