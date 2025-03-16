Армения вновь обстреляла позиции Азербайджанской Армии

16 марта примерно в 18:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Хазинавар Горисского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

Об этом в среду Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.