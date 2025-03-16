https://news.day.az/politics/1737696.html Армения вновь обстреляла позиции Азербайджанской Армии 16 марта примерно в 18:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Хазинавар Горисского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии. Об этом в среду Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
Армения вновь обстреляла позиции Азербайджанской Армии
16 марта примерно в 18:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Хазинавар Горисского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.
Об этом в среду Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
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