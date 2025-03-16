ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана

16 марта в 09:45 подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в направлении населенного пункта Ханазах Горусского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.