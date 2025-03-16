https://news.day.az/politics/1737613.html ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана 16 марта в 09:45 подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в направлении населенного пункта Ханазах Горусского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана. Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана
16 марта в 09:45 подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в направлении населенного пункта Ханазах Горусского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
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