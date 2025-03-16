https://news.day.az/politics/1737699.html Армения в третий раз за сутки обстреляла позиции азербайджанской армии 16 марта с 20:10 до 20:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Бурун Горисского района, несколько раз подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии. Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
Армения в третий раз за сутки обстреляла позиции азербайджанской армии
16 марта с 20:10 до 20:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Бурун Горисского района, несколько раз подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
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