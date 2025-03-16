Армения в третий раз за сутки обстреляла позиции азербайджанской армии

16 марта с 20:10 до 20:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Бурун Горисского района, несколько раз подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.