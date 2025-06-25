В Чехии задержаны подозреваемые в попытке поджога синагоги

Полиция задержала несовершеннолетних, пытавшихся поджечь синагогу в городе Брно на юго-востоке Чехии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Idnes, со ссылкой на Национальный центр борьбы с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью.

Подростки, которые, согласно порталу, пытались в январе 2024 года поджечь синагогу, посещали экстремистские страницы в TikTok.

Несовершеннолетние были задержаны в ходе международной полицейской операции под кодовым названием MERDA. Против двух из них выдвинуты обвинения.

Информационное агентство ČTK уточнило, что операция MERDA прошла в Чехии, Словакии, Австрии и Великобритании. Следствие не исключает, что число обвиняемых по делу увеличится после изучения улик, полученных с электронных устройств.