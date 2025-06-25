Гросси заявил о масштабных разрушениях на ядерных объектах Ирана после ударов США

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает, что иранские ядерные объекты получили очень серьезные повреждения в результате ударов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси в эфире телеканала Fox News.

"Мы видим очень значимую степень повреждения на трех объектах. Натанз первым подвергся удару, очень-очень серьезный ущерб в нем был нанесен одному из очень важных залов с центрифугам, где осуществлялось обогащение [урана]. Даже его подземная часть была повреждена сначала косвенно, а потом напрямую", - отметил он.

Говоря об объекте в Исфахане, Гросси подчеркнул: "Это комплекс, в который входит много зданий, в где выполняют разную работу. Но ущерб там тоже был очень значительный". По словам гендиректора МАГАТЭ, иранский объект в Фордо "был лучше укреплен". "Мы видели серьезный ущерб, нанесенный глубоко проникающими боеприпасами. Хотя никто не был там внутри и не видел", - добавил он. "Вывод, конечно такой, что ущерб должен быть очень-очень значительным", - заключил гендиректор МАГАТЭ, говоря о всех трех объектах.