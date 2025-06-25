Галстаняну предъявили обвинение

Архиепископу Баграту Галстаняну предъявлено обвинение в подготовке терроризма, подстрекательстве к массовым беспорядкам и захвате власти.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в беседе с журналистами заявил адвокат Сергей Арутюнян.

Сергей Арутюнян отметил, что при обыске в доме архиепископа Галстаняна якобы не было обнаружено ни оружия, ни боеприпасов.

"Я видел одну из фотографий, опубликованных Следственным комитетом, где видно оружие, а рядом с ним документ на него. Очевидно, что оно принадлежит человеку, у которого, например, есть разрешение на это оружие", - добавил он.

Он отметил, что, скорее всего, будет подано ходатайство об аресте архиепископа Баграта.

Ранее мы сообщали, что участники и руководители движения под названием "Священная борьба" планировали осуществить в Республике Армения террористические акты и действия, направленные на захват власти в Армении. Попытка была предотвращена.

После того как Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против движения "Священная борьба", правоохранительные органы страны начали обыски в домах членов движения.

После обысков Служба национальной безопасности Армении задержала лидера оппозиционного движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна.