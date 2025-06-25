https://news.day.az/politics/1763424.html В Париже почтили память азербайджанцев, сражавшихся за освобождение Франции во время Второй мировой войны - ВИДЕО В Париже почтили память азербайджанцев, сражавшихся за освобождение Франции во время Второй мировой войны. Как сообщает Day.Az, посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева поделилась в соцсети X видеокадрами с церемонии.
В Париже почтили память азербайджанцев, сражавшихся за освобождение Франции во время Второй мировой войны - ВИДЕО
В Париже почтили память азербайджанцев, сражавшихся за освобождение Франции во время Второй мировой войны.
Как сообщает Day.Az, посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева поделилась в соцсети X видеокадрами с церемонии.
"Накануне Дня Вооружённых сил Азербайджана под Триумфальной аркой состоялась церемония в память об азербайджанских партизанах, сражавшихся за освобождение Франции во время Второй мировой войны. Низкий поклон всем нашим героям", - написала она.
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