В Париже почтили память азербайджанцев, сражавшихся за освобождение Франции во время Второй мировой войны.

Как сообщает Day.Az, посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева поделилась в соцсети X видеокадрами с церемонии.

"Накануне Дня Вооружённых сил Азербайджана под Триумфальной аркой состоялась церемония в память об азербайджанских партизанах, сражавшихся за освобождение Франции во время Второй мировой войны. Низкий поклон всем нашим героям", - написала она.