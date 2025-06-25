"Бомбить Иран" - Трамп поделился кадрами полёта бомбардировщиков B-2

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео полёта бомбардировщиков B-2 под песню "Бомбить Иран".

"Отправлюсь в мечеть, брошу камни, скажу аятолле: "Я положу тебя в могилу!". Бомбить Иран", - говорится в опубликованном видео.

Представляем вашему вниманию данные кадры: