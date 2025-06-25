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"Бомбить Иран" - Трамп поделился кадрами полёта бомбардировщиков B-2 - ВИДЕО

Трамп опубликовал видео полёта бомбардировщиков B-2 под песню "Бомбить Иран". "Отправлюсь в мечеть, брошу камни, скажу аятолле: "Я положу тебя в могилу!". Бомбить Иран", - говорится в опубликованном видео. Представляем вашему вниманию данные кадры: