Трамп и Эрдоган обсудили региональные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Гааге, где он принимает участие в саммите глав государств и правительств НАТО, провел встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", встреча президентов состоялась после ужина, устроенного королем Нидерландов Виллемом-Александром и его супругой в честь лидеров и их супруг, участвующих в саммите глав государств и правительств НАТО в Гааге

Переговоры президентов прошли в закрытом для прессы режиме.

В ходе встречи лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, региональные и глобальные вопросы.

В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что две страны обладают большим потенциалом в различных областях, особенно в энергетике и инвестициях. По его словам, развитие сотрудничества, особенно в оборонной промышленности, будет способствовать достижению цели по общему объему торговли в 100 миллиардов долларов.

Глава турецкого государства приветствовал перемирие, достигнутое между Израилем и Ираном благодаря усилиям президента США Трампа. Эрдоган пожелал, чтобы оно было постоянным, и подчеркнул важность тесного диалога для скорейшего прекращения гуманитарной трагедии в Газе и мирного урегулирования войны между Россией и Украиной.

Будучи ведущими союзниками по НАТО, лидеры двух стран подчеркнули важность дальнейших шагов по укреплению сдерживающей мощи Альянса.