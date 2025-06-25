Просыпаюсь утром рано - нет Вазгена Галстаняна: Армения была "беременна" госперворотом?

Автор: Акпер Гасанов

"Просыпаюсь утром рано - нет Луиса Корвалана" - это строчка из сатирического стихотворения Андрея Вознесенского, популярного в советское время. Такой была его ироничная реакция на активную пропагандистскую кампанию СССР в поддержку чилийского коммуниста Луиса Корвалана, который был арестован после переворота Пиночета в Чили в 1973 году.

Вспомнил же я эти строки потому, что в соседней Армении вроде бы опять госпереворот предотвратили. Уже прозвучало заявление Следственного комитета о том, что участники и руководители движения под названием "Священная борьба" планировали осуществить террористические акты и действия, направленные на захват власти в Армении.

"В.Г (Вазген Галстанян), не сумев за несколько месяцев осуществить поставленную перед возглавляемым и инициированным им движением под названием "Священная борьба" цель - захват власти в Республике Армения законными способами, разрешёнными Конституцией РА, с ноября 2024 года принял решение реализовать эту цель способом, не предусмотренным Конституцией РА, и для достижения этой цели он в предварительном сговоре с рядом участников движения, действуя в составе группы, приобрёл необходимые средства и инструменты для совершения террористических актов и захвата власти, а также умышленно создал иные условия, таким образом готовясь к насильственному захвату власти", - было сказано в заявлении.

После заявления, Галстанян был задержан. И вот уже дашнак Ишхан Сагателян в ужасе сообщает о том, что сотрудники СНБ проводят обыск также в доме депутата фракции "Айастан" Артура Саркисяна. Также есть информация о том, что проводятся обыски в квартирах члена Верховного органа АРФД в Армении Игоря Саргсяна, члена Абовянского комитета АРФД Вардана Авакяна, члена Разданского комитета Арташеса Унаняна и члена Ноемберянского комитета Вараздата Амирагяна.

Кроме того, проводятся обыски в домах членов партии "Армянское общенациональное единство". "Произошедшее - очередная тщетная попытка действующего режима "запугать" партию "Армянское общенациональное единство", - пытается ухватиться за соломинку член данной партии Кэтрин Миграна. Но на ее вопли никто внимания не обращает. При этом, активистку "Священной борьбы", отвечающую за связь с прессой, Лидию Манташян правоохранители доставили в Следственный комитет.

При этом, по данным Civic.am, в ходе обысков было обнаружено большое количество вещественных доказательств, подтверждающих сообщение Следственного комитета, в том числе огнестрельное оружие. Был ли это "рояль в кустах" или действительно обвиняемые в госперевороте хранили оружие дома, едва ли не с надписью "применить против Никола Пашиняна", покажет время. Но совершенно очевидно, что мы наблюдаем кульминацию внутриполитического противостояния в Армении.

Оно началось достаточно давно. Действительно, Вазген Галстанян, также известный как Србзан (Высокопреосвященный) Баграт, давно проводил акции протеста, конечной целью которой значилась смена власти в Армении. Но, все его потуги, включавшие пешие походы по городам своей страны, успеха не имели. Народ за Вазгеном-Багратом не пошел. В том числе и потому, что слишком очевидно было то, что он является пешкой в игре второго президента Армении и католикоса всех армян Гарегина II против Никола Пашиняна.

Собственно, активизация противостояния между премьер-министром Армении и католикосом всех армян, а в его физиономии и всей верхушки ААЦ, тоже является частью этой схватки. Как и арест российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, который открыто поддержал Гарегина II. Так что, в той связи впору ждать новых, громких арестов.

"Мы проснулись утром рано - нет Вазгена Галстаняна", - такой шутливый стих может стать актуальным в Армении.

Впрочем, вместо Галстаняна сюда могут добавить и имена Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Самвела Карапетяна, а также Гарегина II, которого премьер-министр Армении Никол Пашинян именует мирским именем Ктрич Нерсисян. Впрочем, даже это еще не все.

Не удивлюсь, если в итоге будет объявлено, что госпереворот в Армении планировали в России. Мы же видим, как отчаянно вопят в поддержку Самвела Карапетяна разного рода российские пропагандисты, начиная от Владимира Соловьева. Так что, его слова в поддержку Карапетяна вполне могут использовать едва ли не как "явку с повинной".

В общем, запасаемся попкорном и следим за развитием ситуации. Констатировав при этом, что перед нами очередное доказательство огромной глубины внутриполитического кризиса в Армении. Который, после данных арестов, не разрешится, а лишь усугубится.