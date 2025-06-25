Авиакомпании начинают применять технологию AeroSHARK

Компания Lufthansa совместно с BASF разработала технологию AeroSHARK, которая использует особенности кожи акулы для уменьшения сопротивления воздуха в авиации и снижения выбросов углерода. Эта инновация позволяет экономить топливо и делает авиационные перевозки более экологичными.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, принцип работы технологии основан на изучении структуры кожи акулы. Кожа этих рыб покрыта микроскопическими чешуйками, которые, по сути, являются миниатюрными ребрышками, помогающими снизить сопротивление воды. Этот эффект был адаптирован для авиации.

AeroSHARK представляет собой специальную пленку с микрорельефом, которая наносится на поверхность самолетов. Ребра на поверхности пленки уменьшают трение и сопротивление воздуха, что позволяет самолетам тратить меньше топлива. Это особенно важно в условиях стремления авиаиндустрии снизить выбросы углекислого газа.

По оценкам, благодаря AeroSHARK ежегодная экономия на топливе может достигать 370 тонн на самолет, что приводит к снижению затрат более чем на 250 тыс. долларов США за год, обеспечивая окупаемость инвестиций примерно за 18 месяцев.

Технология уже применяется на воздушных судах Lufthansa, SWISS и Austrian Airlines. Например, у Lufthansa Group на Boeing 777F установлено около 800 квадратных метров пленки, что позволило зафиксировать сокращение выбросов на свыше 1,1 проц.

Lufthansa продолжает расширять использование AeroSHARK, а также ведет переговоры с другими авиакомпаниями, заинтересованными во внедрении этой технологии. В перспективе ее использование на мировом авиапарке может привести к экономии до 2 млн тонн топлива и снижению выбросов углерода на 6,3 млн тонн ежегодно. Это даст индустрии экономию в 1,2 млд долларов США в год.

Специалисты отмечают, что адаптация принципов природы для решения инженерных задач остается одной из наиболее перспективных областей в устойчивом развитии. Применение плазменной пленки с микроструктурой акульей кожи не требует сложного оборудования и может быть масштабировано для всего мирового коммерческого авиационного парка.