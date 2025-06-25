ЦБА представит централизованную платформу для борьбы с мошенничеством

В Азербайджане будет представлена централизованная платформа для борьбы с предполагаемыми случаями мошенничества (fraud).

Об этом заявил советник председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Акиф Багиров, выступая сегодня в Баку во второй день "FINTEX SUMMIT 2025 - выставка финансов и технологий", сообщает Day.Az.

По его словам, ЦБА планирует внедрить централизованную платформу, которая позволит эффективно обмениваться информацией о фактах мошенничества, зафиксированных в различных банках и финансовых учреждениях.

"Мы активно обсуждаем данный вопрос с соответствующими государственными структурами. Новая система обеспечит передачу информации о мошеннических инцидентах в уполномоченные органы для принятия оперативных административных мер", - отметил он.

Акиф Багиров также подчеркнул, что в настоящее время ведется работа над механизмом регулирования случаев мошенничества.

"Основной акцент делается на обеспечении готовности участников рынка к возможным инцидентам. Мы планируем внедрить аналогичный механизм реагирования, какой уже применяется в сфере кибербезопасности", - добавил представитель ЦБА.