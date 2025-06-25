Cерьезные повреждения на ядерных объектах Ирана

Соединённые Штаты нанесли значительный ущерб ядерной инфраструктуре Ирана. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передаёт Day.Az.

По его словам, последствия ударов особенно заметны на трёх ключевых объектах.

"Первым был атакован Натанз, где серьёзно пострадал один из важнейших залов с центрифугами, используемыми для обогащения урана. Повреждения затронули и подземные помещения - сначала косвенно, а затем и напрямую", - отметил Гросси.

Комментируя ситуацию в Исфахане, он указал, что речь идёт о крупном комплексе, включающем множество зданий с различными функциями.

"Но и там ущерб оказался весьма ощутимым", - добавил он.

По словам главы агентства, объект в Фордо имел более укреплённую структуру, однако и он не избежал последствий:

"Мы зафиксировали серьёзные разрушения, вызванные глубоко проникающими боеприпасами. Хотя очевидцев не было, масштабы повреждений позволяют сделать однозначный вывод".

"Общий итог - нанесённый ущерб крайне серьёзен по всем трём направлениям", - заключил Гросси.