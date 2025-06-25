https://news.day.az/officialchronicle/1763336.html Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих и гражданских сотрудников Минобороны - РАСПОРЯЖЕНИЕ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских сотрудников Министерства обороны Азербайджанской Республики, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. С полным текстом распоряжения главы государства можно ознакомиться перейдя по ссылке. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих и гражданских сотрудников Минобороны - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских сотрудников Министерства обороны Азербайджанской Республики, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом распоряжения главы государства можно ознакомиться перейдя по ссылке.
Новость обновляется
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