Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих и гражданских сотрудников Минобороны

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских сотрудников Министерства обороны Азербайджанской Республики, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом распоряжения главы государства можно ознакомиться перейдя по ссылке.

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