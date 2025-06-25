На ряде дорог Баку ограничат движение

С 08:00 утра 26 июня до 22:00 29 июня на ряде участков в Баку будут проводиться дорожные ремонтные работы.

Как передает Day.Az, об этом проинформировало Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Ремонтные работы будут проводиться по следующим адресам:

Сабаильский район: шоссе Бадамдар (от кольца 20-й участок до пересечения с улицей Шахлара Аллахвердиева);

Насиминский район: улица Шамси Бадалбейли (напротив Консерватории) и улица Самеда Вургуна (напротив Посольства Турецкой Республики);

Бинагадинский район: проспект Зия Бунядова (вспомогательная дорога от проспекта Ататюрка до проспекта Азадлыг);

Наримановский район: проспект Зия Бунядова (вспомогательная дорога от проспекта Азадлыг до улицы Ибрахимпаши Дадашева) и проспект Зия Бунядова (от улицы Заура Нудиралиева до улицы Агасадыга Гарайбейли);

Низаминский район: улицы Мусы Алиева и Октая Велиева (поэтапно);

Ясамальский район: улица Акима Аббасова (от улицы Гасана бея Зардаби до улицы Шафаета Мехтиева).

В связи с проведением ремонтных работ движение транспортных средств на указанных участках будет частично ограничено.