На каких улицах Баку фиксируются заторы? - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:
1) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
2) транспортной развязке "20 Января";
3) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
5) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
6) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра.
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