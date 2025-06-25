На каких улицах Баку фиксируются заторы?

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:

1) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

2) транспортной развязке "20 Января";

3) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

5) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

6) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра.