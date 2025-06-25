https://news.day.az/politics/1763397.html Названа дата последнего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса Стало известно время последнего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ , последнее заседание сессии состоится 8 июля. Отметим, что согласно внутреннему уставу парламента, внеочередная сессия созывается по требованию 42 депутатов парламента.
Названа дата последнего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса
Стало известно время последнего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ , последнее заседание сессии состоится 8 июля.
Отметим, что согласно внутреннему уставу парламента, внеочередная сессия созывается по требованию 42 депутатов парламента.
В период внеочередных сессий проводятся пленарные заседания Милли Меджлиса, заседания комитетов и комиссий, депутаты участвуют в работе комитетов и комиссий.
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