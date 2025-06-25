Почему топливный бак может раздуться и привести к взрыву?

Топливный бак автомобиля раздулся до такой степени, что едва не произошел взрыв. Эти кадры, как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, снял несколько дней назад автослесарь Парвиз Исмаилов.

Что особенно настораживает - проблема возникла у автомобилей последних моделей, то есть не у старых и изношенных машин, а у современных транспортных средств.

По словам мастера, резкое повышение давления в топливном баке - а именно это и вызывает его вздутие - может привести к реальной угрозе взрыва автомобиля.

Но как определить это водителю? Подробнее в сюжете: