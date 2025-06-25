https://news.day.az/sport/1763426.html Футболист "Карабаха" прокомментировал слухи "О моей будущей карьере много пишут как в албанской, так и в азербайджанской прессе". İdman.biz сообщает, что об этом футболист "Карабаха" Редон Джиджа заявил АЗЕРТАДЖ. Албанский нападающий сказал следующее о своей будущей карьере: "У меня контракт с "Карабахом". Чувствую себя счастливым в этой команде.
Футболист "Карабаха" прокомментировал слухи
"О моей будущей карьере много пишут как в албанской, так и в азербайджанской прессе".
İdman.biz сообщает, что об этом футболист "Карабаха" Редон Джиджа заявил АЗЕРТАДЖ.
Албанский нападающий сказал следующее о своей будущей карьере:
"У меня контракт с "Карабахом". Чувствую себя счастливым в этой команде. Просто жизнь футболиста такова, что сегодня ты здесь, завтра можешь перейти в другой клуб. Поэтому ничего наверняка сказать невозможно. На данный момент точно известно, что я игрок "Карабаха" и здесь. Я не знаю, что будет в будущем".
Отметим, что Редон Джиджа играет за агдамскую команду с 2023 года.
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