Футболист "Карабаха" прокомментировал слухи

"О моей будущей карьере много пишут как в албанской, так и в азербайджанской прессе".

İdman.biz сообщает, что об этом футболист "Карабаха" Редон Джиджа заявил АЗЕРТАДЖ.

Албанский нападающий сказал следующее о своей будущей карьере:

"У меня контракт с "Карабахом". Чувствую себя счастливым в этой команде. Просто жизнь футболиста такова, что сегодня ты здесь, завтра можешь перейти в другой клуб. Поэтому ничего наверняка сказать невозможно. На данный момент точно известно, что я игрок "Карабаха" и здесь. Я не знаю, что будет в будущем".

Отметим, что Редон Джиджа играет за агдамскую команду с 2023 года.