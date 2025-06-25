В Армении задержаны 14 подозреваемых в подготовке госпереворота

В Армении задержаны 14 подозреваемых в подготовке государственного переворота.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Следственный комитет Армении.

С утра были проведены обыски по более чем 90 адресам.

Ранее мы сообщали, что участники и руководители движения под названием "Священная борьба" планировали осуществить в Республике Армения террористические акты и действия, направленные на захват власти в Армении. Попытка была предотвращена.

После того как Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против движения "Священная борьба", правоохранительные органы страны начали обыски в домах членов движения.

После обысков Служба национальной безопасности Армении задержала лидера оппозиционного движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна.