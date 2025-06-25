Рубио высказался о повышении военных расходов НАТО

Увеличение странами НАТО военных расходов до 5% ВВП позволит Соединенным Штатам сосредоточить внимание на перераспределении американских военных ресурсов в другие регионы мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Если все будут придерживаться своих обязательств, это будет куда более сильный альянс с куда более компетентными партнерами. Честно говоря, это позволит Соединенным Штатам оставаться его ярким, сильным участником, крупнейшим участником, но также позволит перераспределить ресурсы в других частях света, не отнимая при этом силы у альянса", - сказал он в интервью газете Politico.

Как ожидается, на проходящем в Гааге саммите НАТО главы государств и правительств альянса примут решение о повышении военных расходов с 2% ВВП в настоящее время до 5% к 2035 году.