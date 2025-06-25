Азербайджан экстрадировал в Россию преступника

Гражданин Российской Федерации Сехран Зейналов 1995 года рождения, находившийся в международном розыске, экстрадирован в Россию по решению Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, Зейналов обвиняется в незаконном приобретении и хранении в крупном размере психотропных веществ без цели сбыта. Он был объявлен в международный розыск российской стороной и в марте текущего года задержан на территории Азербайджана. В отношении подозреваемого был избран меры пресечения в виде ареста.

На основании Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 7 октября 2002 года, было принято решение об экстрадиции обвиняемого. Сопровождаемый специальным конвоем Пенитенциарной службы Минюста Азербайджана, Зейналов был передан уполномоченным органам Российской Федерации.

Ранее мы сообщали, что Россия передала Азербайджану трех обвиняемых по уголовным делам.