Россия передала Азербайджану трех обвиняемых по уголовным делам

По запросу Генеральной прокуратуры Азербайджана трое граждан страны - Амал Сахават оглу Ибадов, Ризван Камил оглу Магеррамли и Самир Юсиф оглу Исмаилов - были экстрадированы из Российской Федерации.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, соответствующее решение было принято Генеральной прокуратурой РФ в соответствии с положениями Конвенции от 7 октября 2002 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".

В отношении указанных лиц были приняты решения о привлечении к уголовной ответственности по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана. В связи с уклонением от следствия они были объявлены в международный розыск.

Ранее мы сообщали, что из Боснии и Герцеговины в Азербайджан экстрадирован преступник.