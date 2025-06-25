Учителя попали в ДТП в Гяндже

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили три человека.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Teleqraf, авария произошла в посёлке Гюлистан. Автомобиль марки ВАЗ-2107 столкнулся с другим транспортным средством. В результате столкновения пострадали жители Шамкирского района - 57-летняя Рена Ахмедова, 55-летняя Малахат Эйюбова и 39-летний Васиф Мамедов.

Пострадавшие были доставлены в одну из городских больниц Гянджи. Их состояние оценивается как стабильное.

Отмечается, что все трое являются школьными учителями в Шамкире.

Ранее мы сообщали, что три человека погибли в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Физули.