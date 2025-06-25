Умер актер сериала «Санта-Барбара»

Актер из сериала "Санта-Барбара" Джо Маринелли умер на 69-м году жизни.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Hollywood Reporter.

Артист, известный по роли мафиози Банни Тальятти, умер от рака желудка в воскресенье, 22 июня, в Калифорнии, США, сообщила его жена Джин Маринелли. Его агент Джули Смит также рассказала, что несколько лет назад у Маринелли был диагностирован еще и рак горла.

За свою карьеру артист снялся более чем в 50 фильмах и сериалах, включая работу в таких проектах, как "Последняя поездка", "Охотник", "Скорая помощь", "Король Квинса", "Полиция Нью-Йорка", "Доктор Хаус", "Отчаянные домохозяйки" и многих других.

У него остались жена, с которой он прожил 34 года, и сыновья Винсент и Дэвид.