Пользователи пожаловались на рекламу в iPhone

Пользователи соцсетей пожаловались на неожиданные рекламные уведомления в iPhone от сервиса Apple. Об этом сообщает Rozetked, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пользователи iPhone столкнулись с рекламными уведомлениями от приложения Apple Wallet, в котором хранятся кредитные и скидочные карты. Сервис неожиданно начал рассылать рекламу, в которой предлагается купить билет на свежий фильм Apple TV+ "Формула-1".

В соцсетях отмечают, что на подобную рассылку необходимо давать согласие, чего не было. При этом рассылка рекламы противоречит правилам самой Apple.

В Rozetked подчеркнули, что в бета-версии iOS 26 появилась функция отключения рекламных предложений в Wallet. Однако для пользователей стабильных и актуальных сборок iOS 18 таких возможностей нет.

Фильм "Формула-1" повествует о Сонни Хейсе, который оставил спорт после тяжелой аварии в 1990-х. Спустя годы владелец гоночной команды APXGP просит его вернуться в качестве второго пилота и наставника Джошуа Пирса. Производством фильма занимаются Warner Bros. и Apple Original Films.