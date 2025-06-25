https://news.day.az/world/1763520.html Следственный комитет Армении требует ареста 16 оппозиционеров Следственный комитет Армении представил в суд ходатайства об аресте 16 задержанных членов движения "Священная борьба" и других лиц.
Следственный комитет Армении требует ареста 16 оппозиционеров
Следственный комитет Армении представил в суд ходатайства об аресте 16 задержанных членов движения "Священная борьба" и других лиц.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в списке задержанных - руководитель движения, архиепископ Баграт Галстанян, полковник Мигран Махсудян, дьякон Грайр Акопян, бизнесмен Тигран Галстян и ряд других лиц. Среди них как минимум одна женщина - Лидия Манташян.
Как написал на своей странице в Facebook депутат парламента Армении от фракции "Айастан" Гегам Манукян со ссылкой на адвоката, ходатайство об аресте Галстаняна будет рассматриваться в суде общей юрисдикции районов Аван и Нор Норк в 22:00.
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