Следственный комитет Армении требует ареста 16 оппозиционеров

Следственный комитет Армении представил в суд ходатайства об аресте 16 задержанных членов движения "Священная борьба" и других лиц.

Как написал на своей странице в Facebook депутат парламента Армении от фракции "Айастан" Гегам Манукян со ссылкой на адвоката, ходатайство об аресте Галстаняна будет рассматриваться в суде общей юрисдикции районов Аван и Нор Норк в 22:00.