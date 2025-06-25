Из Азербайджана в Россию экстрадирован преступник

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры России о выдаче гражданина этой страны Сехрана Аблага оглу Зейналова (1995 года рождения) для привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, С.Зейналов, обвиняемый в незаконном приобретении и хранении крупной партии психотропных веществ без цели сбыта на территории России и объявленный в международный розыск, был задержан в Азербайджане в марте этого года. В отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

Было принято решение о выдаче обвиняемого в соответствии с Конвенцией "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 07.10.2002 года, и он был передан компетентному органу России в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.