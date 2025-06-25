Принято итоговое заявление конференции, посвященной острову Гваделупа

Принято итоговое заявление международной тематической конференции "На пути к деколонизации Гваделупы! Вызовы и перспективы", проходящей в Баку и посвященной острову Гваделупа, находящемуся под гнетом колониальной политики Франции.

Как сообщает Day.Az, его огласил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов.

В заявлении говорится:

"Мы, участники международной конференции "На пути к деколонизации Гваделупы! Вызовы и перспективы", организованной 25 июня 2025 года в столице Азербайджанской Республики городе Баку Бакинской инициативной группой, Народным союзом за освобождение Гваделупы (UPLG), Международным движением за репарации Гваделупы (MIR-Guadeloupe), Международным комитетом чернокожих народов (CIPN) и Движением силы за формирование нации Гваделупа (FKNG), а также при активном участии других представителей гражданского общества Гваделупы, политических движений, научных учреждений и международных правозащитных организаций, - вновь подтверждаем нашу общую приверженность неприкосновенности права всех народов свободно определять свой политический статус и самостоятельно выбирать пути своего политического, экономического, социального и культурного развития, в соответствии с Уставом ООН и, в частности, с принципами, изложенными в резолюции номер 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

Гваделупа до сих пор сохраняет статус заморского департамента под юрисдикцией Французской Республики, и этот статус препятствует полному осуществлению права народа Гваделупы на свободное определение своего политического будущего в соответствии со своей волей. Мы напоминаем о колониальных преступлениях и исторических несправедливостях, которым подверглась Гваделупа, - в частности, об уничтожении коренного народа Калинаго, эксплуатации африканских рабов и наемных работников по контракту, а также о существовании административных и экономических структур, сохраняющих неравенство и зависимость по сей день. Мы подчеркиваем необходимость устранения этих исторических несправедливостей, последствия которых продолжают негативно сказываться на нынешней ситуации.

Мы признаем, что статус департамента не положил конец колониализму, а лишь придал ему особую институциональную форму, и что именно этот статус позволил Франции исключить Гваделупу из списка территорий, подлежащих деколонизации, без согласия ее населения. Последствия нерешенного колониального статуса Гваделупы выражаются в хронической безработице, массовой эмиграции молодежи, социальной несправедливости, экономической зависимости, росте насилия и загрязнении окружающей среды, особенно - в разрушительных последствиях хлордеконового кризиса.

Мы подчеркиваем необходимость искоренения колониального наследия через инклюзивный диалог, признание исторической правды, возрождение культуры и языка, справедливую репарацию, а также деколонизацию государственных институтов и системы образования.

Во время конференции участники обсудили исторический контекст колониального периода и коллективную память; необходимость проведения политических и институциональных реформ; устойчивое экономическое неравенство, укоренившееся в системе колониальной эксплуатации; восстановление культурной и интеллектуальной свободы; а также идентификационные и религиозные основы сопротивления и обновления, и центральную роль гражданского общества и социальных движений в борьбе за свободу.

Мы выражаем солидарность с народами, которые и по сей день находятся под гнетом колониального владычества, и вновь подтверждаем нашу поддержку их права на свободное самоопределение в соответствии с нормами международного права. В этом контексте мы призываем Организацию Объединенных Наций, а также соответствующие международные и региональные структуры поддержать процесс деколонизации Гваделупы, предпринять конкретные шаги по ее повторному включению в список несамоуправляющихся территорий ООН и занять по данному вопросу решительную позицию.

Мы поддерживаем продолжение диалога, сотрудничества и обмена мнениями между народами и движениями, пострадавшими от колониализма. В то же время особо подчеркиваем значение таких международных платформ, как Бакинская инициативная группа. Подобные площадки играют важную роль в донесении голосов угнетенных народов до международного сообщества и в продвижении глобальной повестки деколонизации на международных форумах.

Настоящей декларацией мы выражаем поддержку мирному, справедливому и демократическому переходу народа Гваделупы к суверенитету. Будущее Гваделупы принадлежит исключительно ее народу, и мы остаемся твердо приверженными делу поддержки их справедливой борьбы.

Мы выражаем глубокую благодарность Азербайджанской Республике и Бакинской инициативной группе за организацию этой важной конференции и их неоценимую поддержку в продвижении глобальных вопросов деколонизации".