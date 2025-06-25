https://news.day.az/world/1763528.html Министр обороны Ирана прибыл в Китай - ВИДЕО Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде находится в Пекине. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, глава оборонного ведомства проведет ряд встреч с китайскими коллегами. Детали не приводятся. Ранее Насирзаде позвонил своему российскому коллеге Андрею Белоусову, который тоже прибыл в Китай.
Министр обороны Ирана прибыл в Китай - ВИДЕО
Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде находится в Пекине.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, глава оборонного ведомства проведет ряд встреч с китайскими коллегами.
Детали не приводятся.
Ранее Насирзаде позвонил своему российскому коллеге Андрею Белоусову, который тоже прибыл в Китай.
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