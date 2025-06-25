Министр обороны Ирана прибыл в Китай

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде находится в Пекине.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, глава оборонного ведомства проведет ряд встреч с китайскими коллегами.

Детали не приводятся.

Ранее Насирзаде позвонил своему российскому коллеге Андрею Белоусову, который тоже прибыл в Китай.