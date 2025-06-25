В Британии готовятся к нападению на свою территорию

Правительство Великобритании должно быть готово к нападению на территорию Соединенного Королевства. Об этом говорится в обновленной стратегии национальной безопасности, с которой ознакомилась газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Некоторые противники закладывают основу для будущих конфликтов, занимая позиции, позволяющие им быстро действовать, чтобы вызвать серьезные сбои в наших энергетических и/или цепочках поставок, с целью удержать нас от противостояния их агрессии. Впервые за много лет мы должны активно готовиться к возможности прямой угрозы для территории Великобритании, потенциально с военным сценарием", - говорится в документе.

Премьер Британии Кир Стармер в предисловии к документу заявил, что "российская агрессия" угрожает Европе, а стратегическое соперничество в мире усиливается. Кроме того, по его словам, технологии трансформируют природу конфликтов и внутренней безопасности. Премьер утверждает, что "на британской земле ведется враждебная для государства деятельность".