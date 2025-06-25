Эрдоган высказался о вопросе с российскими С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос с поставками в страну российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 закрыт.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.

По его словам, эта тема в ходе беседы не поднималась, поскольку "это уже решенное дело". "Мы обсудили вопрос с [американскими истребителями] F-35", - сказал политик, добавив, что Анкара уже внесла в проект по созданию самолета около 1,3-1,4 миллиарда долларов. "Что касается покупки нами этих самолетов, мы увидели, что у Трампа есть добрые намерения на этот счет", - резюмировал он.