https://news.day.az/world/1763540.html Эрдоган высказался о вопросе с российскими С-400 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос с поставками в страну российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 закрыт. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.
Эрдоган высказался о вопросе с российскими С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос с поставками в страну российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 закрыт.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.
По его словам, эта тема в ходе беседы не поднималась, поскольку "это уже решенное дело". "Мы обсудили вопрос с [американскими истребителями] F-35", - сказал политик, добавив, что Анкара уже внесла в проект по созданию самолета около 1,3-1,4 миллиарда долларов. "Что касается покупки нами этих самолетов, мы увидели, что у Трампа есть добрые намерения на этот счет", - резюмировал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре