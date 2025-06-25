Иран назвал число погибших от ударов Израиля

В результате атак Израиля на Иран были ранены 4870 человек, 627 погибли.

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель иранского Министерства здравоохранения Хосейн Керманпур.

Больше всего погибших в Тегеране. Многие также погибли в Керманшахе и Хорасане, написал Керманпур в соцсети X. По данным Минздрава, из всего количества погибших только 13,9% скончались на больничных койках. Остальные погибли на местах происшествий, уточнил представитель министерства.

В Израиле накануне, 24 июня, сообщали, что в результате войны с Ираном погибли 28 израильтян. Ранены 1472 человека.