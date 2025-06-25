Как минимум 300 человек пострадали в ходе протестов в столице Кении.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителей экстренных служб.

По его данным, из общего числа пострадавших 67 находятся в критическом состоянии в Национальной больнице имени Джомо Кениаты. Среди них есть люди, которые, предположительно, получили огнестрельные ранения, отмечает AFP.

В общей сложности протесты в Кении, по данным газеты Daily Nation, охватили в среду более 20 городов. Наиболее крупные акции прошли в Найроби, однако сложные ситуации возникли и в других местах. Телеканал Citizen TV утверждает, что по всей стране в протестах погибли как минимум четыре человека, десятки получили ранения и доставлены в больницы. Имели место грабежи магазинов и заправочных станций, вандализм и хулиганство, во многих населенных пунктах сотрудникам правоохранительных органов и спецназа приходилось использовать слезоточивый газ и водометы для разгона агрессивно настроенных групп граждан. В некоторых случаях стражам порядка приходилось открывать огонь из огнестрельного оружия.