Российский специалист рассказал о работе с Березуцким в "Сабахе"

Главный тренер команды 2DROTS Дмитрий Смирнов поделился впечатлениями от работы в азербайджанском клубе "Сабах", где он трудился в прошлом сезоне в роли ассистента Василия Березуцкого, передаетİdman.biz.

"Василий Березуцкий возглавил этот клуб, позвонил и предложил поехать в роли ассистента. Вообще раздумий не было, потому что действительно это большой опыт. Поработал в сильном тренерском штабе, в очень серьезной структуре в плане организации команды, которая все время претендует на еврокубки. Во всех отношениях хороший опыт, и то, что мы выиграли Кубок, это такая огромная вишенка на торте. Фантастические ощущения! Один позитив остался от этого полугодового путешествия.", - отметил в интервью "Спорт-Экспрессу" Смирнов.